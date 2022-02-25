Продажи Xbox Series X | S в Японии уже превзошли 150 тысяч штук





Прошло чуть больше года с момента релиза игровых приставок Xbox Series X | S, а их продажи на территории Японии уже обошли суммарные продажи Xbox One за все время с момента выхода приставки. Если суммарные продажи всех консолей Xbox One на территории Японии составили около 120 тысяч штук, к текущему моменту (чуть больше чем за год) суммарные продажи консолей Xbox Series X | S перевалили за 150 тысяч штук.

Как сообщил портал Famitsu, за минувшую неделю, с 14 по 20 февраля, было продано на территории Японии 4799 игровых приставок Xbox Series X | S, тем самым суммарное количество проданных консолей перевалило за 150 тысяч штук.

Отметим, что в Японии, как и в других странах, сохраняется дефицит игровых приставок Xbox Series X. При этом Famitsu указывает, как распределяются продажи консолей Xbox нового поколения между Xbox Series X и Xbox Series S:

Xbox Series X — 1936 штук за неделю (всего 84 329 штук)Xbox Series S — 2863 штук за неделю (всего 68 449 штук)