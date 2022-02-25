Путин обратился к вооруженным силам Украины

17:52 Автор: Виктория Карташева

Президент России Владимир Путин призвал вооруженные силы Украины не позволять бандеровцам и неонацистам использовать детей, жен и стариков в качестве живого щита. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности, передает РИА Новости.

«Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться», - отметил Путин.

В Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной

В четверг, 24 февраля, Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении военной спецоперации. В Минобороны РФ сообщали о выведении из строя инфраструктуры авиационных баз вооруженных сил Украины и подавлении их средств ПВО, а также о том, что подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают позиции. Также в ведомстве заявляли, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины — из строя выводится только военная инфраструктура.

#Украина #Донбасс #война

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