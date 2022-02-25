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Самые активные участники проекта «Самбо в школу» приехали в «Смену»

Самые активные участники проекта «Самбо в школу» приехали в «Смену»

Минпросвещения России выделило 100 путёвок во Всероссийский детский центр «Смена» участникам Всероссийского проекта «Самбо в школу», сообщает пресс-служба ведомства.

Юные спортсмены примут участие в образовательной программе «ТехноЛидер».

Для ребят организованы тематические мероприятия: профессиональные пробы, изучение инженерно-технических дисциплин и основ информационных технологий.

Важной составляющей программы станут спортивные события: занятия по самбо, спортивные часы, мастер-классы, общение с известными спортсменами.

Программа «ТехноЛидер», в которой участвуют самбисты из десяти образовательных организаций, завершится 3 марта.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество
По материалам: edu.ru

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