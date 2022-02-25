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Татьяна Догилева высказалась о личной жизни

Татьяна Догилева высказалась о личной жизни
64-летняя народная актриса Татьяна Догилева рассказала о своей семейной жизни. Звезда фильма «Блондинка за углом» дважды выходила замуж. Брак с первым помощником режиссера Михаилом закончился удивительно быстро. Молодые супруги через три месяца поняли, что им не по пути. Татьяна вовсе не переживала по этому поводу. «Такой короткий брак, но это была страсть, безумная влюбленность молодой неопытной женщины, которая, начитавшись романтических книг, быстро выскочила замуж. Неопытной была. Я не считаю, что это беда. В общем, первые съемки, красивый парень — всё обречено на любовь. А я была романтической особой, и мне казалось, что он — та самая половинка, без которой жить нельзя. Оказалось, что мы до такой степени разные люди. Я понимала, что в театре решается моя жизнь, а не дома, где даже очень скучно», — призналась актриса. Догилева лишь один раз видела первую свекровь – на свадьбе. Теледива ничего плохого не может сказать ни о бывшем избраннике, ни о его матери. Во второй раз Татьяна вышла замуж за писателя-сатирика Михаила Мишина. Кинозвезда подшутила над отношениями со свекровью, которые назвала классическими терками. По ее словам, женщина обожала сына и была «образцовой еврейской женой и мамой». Женщина ставила интересы мужа выше собственных и ожидала того же от невестки. В этом союзе родилась единственная дочь Догилевой Екатерина.
Татьяна Догилева «Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна. Мне не нужно было раскрывать талант материнства — вот он был, и всё. Точнее, инстинкт: дочь сразу стала главным человеком в жизни. Я ответственна, но не очень уютная. С одной стороны, всё умею — полы мыть, борщ варить, а вот с рыбой и мясом у меня не очень хорошо. А с другой — вроде и умею, но не очень люблю», — высказалась звезда легендарного фильма «Покровские ворота». Бывшая ведущая программы «Утренняя почта» спокойно относится к переменам во внешности. Она подчеркнула, что не любит компании и тусовки, предпочитая уединенный образ жизни. «Я постарела, поправилась, изменилась. Перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо. Более того, с большим уважением отношусь к актрисам, которые не сдаются возрасту, держат диеты, фейсы, которые активны и хотят много ролей», — указала Догилева. При этом Татьяна не собирается уходить в монастырь, как это сделала ее коллега Екатерина Васильева. «Екатерина Сергеевна к этому стремилась давно и осуществила свою мечту и намерение. А у меня никогда не было такого намерения, но свой образ жизни я тоже защищаю. Имею на него право», — резюмировала партнерша Демиса Карибидиса по сериалу «Отпуск» в интервью «МК».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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