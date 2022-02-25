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Тимати высказался о войне на Украине

Тимати высказался о войне на Украине
38-летний рэпер Тимати считает, что все хотят видеть только слабую Россию. Сегодня началась объявленная Владимиром Путиным военная спецоперация. В городах Украины гремят взрывы. Многие мирные жители прячутся в метро. Тимати заверил, что ни одна из конфликтующих сторон не хочет войны. Тем не менее музыкант призвал общественность обратить внимания на действия США. По мнению исполнителя хита «Баклажан», американские власти подстроили этот конфликт, чтобы рассорить братские государства. Бизнесмен выразил свое сожаление по поводу того, что этот сценарий близок к осуществлению. «Можно что угодно говорить про Владимира Путина или действия руководства Украины, или про восемь лет на Донбассе и Крым. В сухом остатке: никому эта война не нужна, так же как и нарушение суверенности Украины в частности. Также в сухом остатке: где-то за океаном, сидя в кабинете и попивая чай, кто-то хлопает в ладоши от отмены Минских соглашений и строчит в твиттере о главном зле человечества, детально спродюсировав этот сценарий и запустив его в действие. Мне очень-очень жаль, что мы пришли в эту точку, казалось бы, невозврата. Нужен диалог. И мир двух очень близких по своей ментальности стран», — призвал Тимати.
Тимати Исполнитель песни «Ключи от рая» поддержал решение России о спецоперации. Певец противопоставил Владимира Путина бывшим государственным лидерам — Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Они были либеральны в своих взглядах и легко шли на уступки США. Тимур одобрил желание нынешней российской власти дать отпор расширению НАТО на восток. «Также никому не нужна сильная Россия. Им нужен еще один Горбачев или Ельцин. Но у истории другие планы», — резюмировал рэпер. Бывшая избранница музыканта, модель Анастасия Решетова, также высказала свое мнение о сложившейся ситуации. «Первая вице-мисс России – 2014» призналась, что не может поверить в происходящее. Она обратилась к украинцам и заявила, что ждет скорейшего разрешения конфликта. «Украинцы, вы всегда были и будете братским народом для русских! Я желаю вам мужества и сил, чтобы пережить это сейчас! Мы все будем молиться, чтобы всё поскорее закончилось. Мы не выбирали этот путь и правда не хотим войны с вами!» — прокомментировала Анастасия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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