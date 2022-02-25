В комитете Совфеда высказались за расширение новых технологий в здравоохранении

19:25 Автор: Екатерина Куминова

Внедрение стационарзамещающих технологий приобретает всё большую актуальность в условиях пандемии коронавируса. Ограничение плановой медицинской помощи, перепрофилирование стационаров под ковидные госпитали толкают здравоохранение к более широкому внедрению таких технологий и в первую очередь стационаров на дому. Их основная задача — разгрузить стационары за счет тех пациентов, кому уже поставлен диагноз и назначено лечение, для которого не обязательно лежать в больнице под круглосуточным наблюдением врачей.

Стационар на дому является типом дневного стационара, его ведение регулируется не менее двадцатью действующими федеральными нормативно-правовыми актами, но эти нормы необходимо объединить в один документ и улучшить. Такое мнение высказала руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный НИИ Общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Красильникова в ходе совещания в Комитете Совета Федерации по социальной политике, посвященного применению стационарзамещающих технологий в здравоохранении как инструмента оптимизации расходов на здравоохранение.

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«Если не будут предприняты шаги к улучшению федеральной нормативно-правовой базы по организации помощи в стационаре на дому, когда контроль применения препаратов идет под наблюдением врача, по установленным тарифам, и мы не загружаем паллиативную службу, то мы будем иметь то, что имеем сегодня: самолечение современными сложными генетическими, биологическими препаратами, консультации по телефону и невозможность обеспечить должное качество медицинской помощи. К тому же эти консультации врачей не оплачиваются, — отметила спикер. — Нередко, чтобы получить лечение определенными лекарственными препаратами, пациентам приходится получать паллиативный статус и пользоваться услугами паллиативной службы, в которой такая помощь на дому организована».

Необходимо определить те нозологии, формы заболеваний и те формы контакта с пациентом, которые должны осуществляться на дому, отметила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук. «Ковид показал нам возможности участия медицинских организаций в таких формах. Нам нужно определить, какие категории граждан мы берем на такое обслуживание. Потому что, включая этот вид помощи в базовую программу ОМС, мы должны будем гарантировать такую помощь каждому пациенту при возникновении страхового случая. Это не является проблемой, методологически это решаемо совместно с Минздравом», — отметила она.

Нельзя тратить государственные ресурсы на то, что не определено законодательством, нормативными актами Минздрава, правительства или нормативными актами регионов, подчеркнул первый замглавы Минздрава Владимир Зеленский. «Прежде, чем мы начнем двигаться в сторону изменений в законодательстве, мы должны понять, в чем состоит экономический эффект этой формы медицинского обслуживания, о каких категориях пациентов мы говорим, о каких диагнозах, услугах и препаратах, кто принимает решение о переводе в стационар на дому, схему маршрутизации и что конкретно мы гарантируем при внедрении этой формы. Очень многое будет зависеть от местонахождения пациента, его семьи и готовности ее в этом участвовать. Сможем ли мы нарастить необходимое количество докторов для этого. Все это необходимо для расчета тарифов», — отметил он.

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Специалисты сошлись во мнении, что на сегодняшний день есть все возможности для принятия решений, которые позволили бы обеспечить доступ пациентов к стационарзамещающим технологиям по всей России.

«Существующий международный опыт по ряду заболеваний показал необходимость дальнейшего развития и совершенствования таких технологий с точки зрения и врачей, и пациентов», — подчеркнул ведущий заседания, сенатор Юрий Архаров.

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