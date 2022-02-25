В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»

В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает радиостанция «Южная Волна».

Центры будут созданы в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Они появятся на базе МКОУ «Бударинская ООШ», МКОУ «Кряжевинская ООШ», МКОУ «Проточненская ООШ». Специально для организации этих «Точек роста» будет закуплено современное оборудование для подробного изучения таких дисциплин, как физика, химия, биология, а также робототехника.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.