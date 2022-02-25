Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»

В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»

В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»

В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает радиостанция «Южная Волна».

Центры будут созданы в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Они появятся на базе МКОУ «Бударинская ООШ», МКОУ «Кряжевинская ООШ», МКОУ «Проточненская ООШ». Специально для организации этих «Точек роста» будет закуплено современное оборудование для подробного изучения таких дисциплин, как физика, химия, биология, а также робототехника.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3 части доступны
Не забудьте забрать новое бесплатное DLC для Dying Light 2 — все 3
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и Белоруссии
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и
Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Эммануил Виторган с женой и дочками отправился в Латвию
Марат Башаров угодил в очередной скандал
Марат Башаров угодил в очередной скандал
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Анонсировали вторую часть World Championship Boxing Manager для Xbox
Анонсировали вторую часть World Championship Boxing Manager для Xbox
Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards
Главу Activision Бобби Котика «послали» со сцены на D.I.C.E. Awards
Эд Бун намекает, что следующая игра от NetherRealm — это не Mortal Kombat
Эд Бун намекает, что следующая игра от NetherRealm — это не Mortal
Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем
Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем
Анна Семенович выбирает мужчину, а потом влюбляется
Анна Семенович выбирает мужчину, а потом влюбляется

Топ на сегодня

Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Елена Ханга рассказала, откуда в сети ее обнаженные фото
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Стефания Маликова показала, как 3-летний брат щеголяет в ее куртке
Тимати высказался о войне на Украине
Тимати высказался о войне на Украине
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью
Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью
Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем
Knockout City станет условно-бесплатной и EA перестанет быть издателем

Еще по теме

В Томской области открылись 24 центра «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В КЧР в 2022 году в 26 школах появятся центры «Точка роста»
В 2021 году на Ставрополье планируется открыть 54 центра «Точка роста»