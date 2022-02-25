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Валерий Меладзе высказался о военном конфликте

Валерий Меладзе высказался о военном конфликте
Певец Валерий Меладзе умоляет о мире. 24 февраля, после объявления о проведении Россией специальной операции на Донбассе, многие звезды отечественного (и не только) шоу-бизнеса поспешили выразить свое мнение о событиях на Украине. Среди них и популярный певец Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе «Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам, — сказал 56-летний артист в своем видеообращении в Instagram. — Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить». Напомним, что старший брат Валерия — Константин Меладзе — является заслуженным деятелем искусств Украины. Продюсируя поп-группу «ВИА Гра», он нередко брал украинских вокалисток в коллектив, а затем женился на одной из них.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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