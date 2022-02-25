Весенние обряды: как привлечь любовь, деньги и удачу во время дождя

Вадим Карасев

Весной природа оживает и вместо надоевшего снега идет дождь. С каждой его каплей морозы отступают, уступая дорогу теплу и зелени. Во время весеннего дождика принято проводить обряды, направленные на привлечение любви, удачи и финансового благополучия.

С началом весны наши предки проводили множество обрядов и ритуалов, которые помогали стать счастливее, вырастить отменный урожай и обойти стороной невзгоды. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как привлечь в марте 2022 года любовь, деньги и внимание капризной фортуны.

Весенний обряд на привлечение любви

Попав под мартовский дождик, привлекают любовь следующим образом: капли дождя ловят на ладонь и приговаривают:

«Каплями дождя чашу любви наполняю, весной быть в одиночестве не желаю. Как из маленьких капель реки разливаются, так и моя любовь в одном сердце не удержится — второе притянет».

По приходу домой зонт, шапку или куртку встряхивают у порога, чтобы капельки воды притянули на порог вторую половинку.

Как привлечь удачу во время весеннего дождя

Попасть под дождик уже считается удачей, и если непогода застала врасплох весной, не стоит расстраиваться. Для того чтобы притянуть удачу на весь весенний период, под дождь выставляют ладони, собранные горсточкой, и приговаривают:

«Пуще лей, сил не жалей. Полные руки удачи набираю, проблем больше не знаю. Не страшны мне трудности на пути, и враги не страшны. Дождем умываюсь, расцветаю, в жизнь свою удачу привлекаю».

После этого обязательно находят лужу и встают в нее левым ботинком, чтобы избавиться от проблем. Для этого не нужно глубокой ямы — достаточно будет, если под воду уйдет несколько миллиметров подошвы.

Обряд на деньги в марте 2022 года

Привлечь деньги весной помогут растения. Для этого приобретают комнатное растение, привлекающее финансовые потоки, сажают его в красивый зеленый или золотистый горшочек, не забыв положить на дно монетку. Растение поливают талой или дождевой водой, приговаривая:

«Снег тает, ручьи собирает, в быстрые реки впадает, моря кормит, до океана доходит. Сколько Рыбы в море-океане водится, столько и у меня в кошельке прибудет».

Если набрана дождевая вода, то проговаривают:

«Капля за каплей собирается, звонко капают, как монета чеканная в солнечных лучах блестят. Сколько дождя прольется, столько и богатства у меня прибавится, да нисколько не убавится».