Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Володин назвал три ошибки Зеленского на президентском посту

Володин назвал три ошибки Зеленского на президентском посту

08:42  Автор: Наталия Васильева



Президент Украины Владимир Зеленский сделал много ошибок за время своего руководства страной, однако три из них были роковыми, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первой ошибкой, по словам Володина, стало то, что, сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан.

«Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику, а не прогибаться под США и Европу… Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия), по факту втянул ее в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Второй ошибкой, по мнению Володина, стало то, что, получив «в наследство» проблему Донбасса, Зеленский так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР.

«Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения. И третья (ошибка). Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — подчеркнул спикер Госдумы.



7
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Более 400 участников соревнуются в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в Хабаровске
Более 400 участников соревнуются в региональном чемпионате «Молодые
Лера Кудрявцева рассказала, как живет с неработающим мужем
Лера Кудрявцева рассказала, как живет с неработающим мужем
Алена Хмельницкая высказалась о своих пластиках
Алена Хмельницкая высказалась о своих пластиках
Переиздание Enclave HD выйдет на Xbox летом этого года
Переиздание Enclave HD выйдет на Xbox летом этого года
GRID Legends получила оценки на уровне прошлой части
GRID Legends получила оценки на уровне прошлой части
Весенние обряды: как привлечь любовь, деньги и удачу во время дождя
Весенние обряды: как привлечь любовь, деньги и удачу во время дождя
Мария Куликова призналась, что перенесла нервный срыв
Мария Куликова призналась, что перенесла нервный срыв
Катерина Шпица в бикини искупалась в море в зимнем Сочи
Катерина Шпица в бикини искупалась в море в зимнем Сочи
Двенадцатилетние отрезки жизни: что это и как они помогут вам достичь счастья
Двенадцатилетние отрезки жизни: что это и как они помогут вам достичь
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже превзошли 150 тысяч штук
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже превзошли 150 тысяч штук
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получит патч на Xbox на следующей неделе
Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получит патч
Гадание по картинке на март 2022 года
Гадание по картинке на март 2022 года

Топ на сегодня

В Ленинградской области в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» примут участие 1205 человек
В Ленинградской области в региональном чемпионате «Молодые
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga «ушла на золото» — игра выходит в апреле
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga «ушла на золото» — игра выходит в
На Камчатке до конца 2022 года на базе школ появятся четыре спортивных клуба
На Камчатке до конца 2022 года на базе школ появятся четыре
Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ
Овечкин установил уникальный рекорд НХЛ
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 24-27 февраля
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:

Еще по теме

Москва отреагировала на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Путин выдвинул Володина на пост спикера Госдумы
Володин считает, что 2018 год будет насыщенным и ответственным
Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА