Володин назвал три ошибки Зеленского на президентском посту

08:42 Автор: Наталия Васильева

Президент Украины Владимир Зеленский сделал много ошибок за время своего руководства страной, однако три из них были роковыми, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Первой ошибкой, по словам Володина, стало то, что, сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан.

«Такое государство как Украина должно проводить собственную независимую политику, а не прогибаться под США и Европу… Вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия), по факту втянул ее в НАТО. Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Второй ошибкой, по мнению Володина, стало то, что, получив «в наследство» проблему Донбасса, Зеленский так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР.

«Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения. И третья (ошибка). Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», — подчеркнул спикер Госдумы.