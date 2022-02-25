Жена Александра Серова высказалась о ссоре с мужем и дочерью

70-летний певец Александр Серов не позволяет экс-супруге видеться с внучкой. Артист развелся с гимнасткой Еленой Стебеневой 12 лет назад, но расстались супруги с большим скандалом, и до сих пор общаться с экс-супругой артист не желает. Спортсменка тоже не стремится видеть бывшего мужа, но вынуждена с ним контактировать из-за их общей дочери Мишель. Как известно, звездная наследница в 2019 году вышла замуж за бизнесмена Романа Жукова, и теперь пара воспитывает двоих детей – Мию и Макара, появившегося на свет в начале февраля. Молодая семья осталась жить у Серова, с которым у Мишель сложились хорошие отношения. А вот с мамой девушка встретиться не может, потому что обозленный певец не пускает Стебеневу в квартиру и не дает ей навестить внуков.Александр Серов Гимнастка уверяет, что не в обиде на дочь, которая просто стала заложницей отца – якобы еще во время развода Серов пригрозил перестать платить за образование Мишель, если она переедет к матери. Однако спортсменка полагает, что сейчас наследница имеет на папу больше влияния и могла бы решить семейный конфликт. При этом Стебенева оговаривает, что ни в коем случае не давит на Мишель и поддерживает ее. «Все зависит от моей дочери. Если она захочет, то легко решит это. Но это не значит, что я в истерике и с кем-то ругаюсь. Почему сложности в общении с внуками? Это так сложно, но попробую объяснить. Мы, взрослые мамы и папы, бабушки и дедушки, иногда включаем свой эгоизм! А что это значит? Это значит, что мы прежде всего, думаем о себе. О своих хотелках! Ну где тут любовь? Ее нет. Любовь — это отдавать! Любовь — это когда душа поет от счастья за другого», — попыталась объяснить свою позицию бывшая спортсменка.