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Жена Владимира Кузьмина рассказала, как повлияла вторая свадьба на их отношения

Жена Владимира Кузьмина рассказала, как повлияла вторая свадьба на их отношения
Музыкант Владимир Кузьмин расстался с женой Екатериной Трофимовой после 17 лет брака, а через два года снова на ней женился. О том, что после долгих лет брака Владимир Кузьмин и Екатерина в 2018 году развелись, писали все средства массовой информации. А о том, что в 2020 году они снова сыграли свадьбу, они впервые рассказали именно 7days.ru. «В 2020-м мы снова поженились... Правда, об этом знали только самые близкие. Причем мы расписались в том же самом Гагаринском загсе, что и 20 лет назад. И день выбрали тот же — 29 сентября. А вот то, что брак будет регистрировать та же сотрудница, что и в 2001 году, стало для нас приятным сюрпризом. Она сказала: «Я помню, как вы тогда приходили. Такие молоденькие», — рассказывал Владимир.
Владимир Кузьмин с женой Екатериной С момента их свадьбы прошло полтора года. И сейчас Екатерина призналась, что они ни разу не пожалели, что снова соединили свои судьбы. И рассказала, как изменились их отношения после второй свадьбы. «Когда мы познакомились, Владимир сказал, что он не выносит ссор и портить настроение перед концертом ему нельзя. А концерты были каждый день. События в жизни были разные, а мы не проговаривали накопившиеся эмоции, берегли друг друга. Это и сыграло злую шутку… Было бы странно нести вот это «старое» в новый этап жизни. Мы многое пересмотрели в наших отношениях. Я вдруг поняла, что ценила мужа, но точно не так, как он этого заслуживает… В какой-то момент я осознала, что хочу поместить Владимира в свои рамки, а он совершенно из другой системы координат. Он еще интереснее, чем я себе представляла. Одним словом — гений. Теперь мы точно стали больше ценить наши отношения и продолжаем знакомиться друг с другом», — поделилась Екатерина в интервью «Телепрограмме».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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