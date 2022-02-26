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Алена Хмельницкая рассказала о соперничестве с Симоньян

Алена Хмельницкая рассказала о соперничестве с Симоньян
Актриса Алена Хмельницкая рассказала о расставании с мужем. Когда Тигран Кеосаян расстался с Аленой Хмельницкой, то многие и предположить не могли, что его новая супруга станет лучшей подругой актрисы. Но это случилось. Теперь Алена и Маргарита очень тепло общаются. Алена Хмельницкая не была знакома с Маргаритой Симоньян, пока их не представил друг другу на дне рождения дочери актрисы. Казалось бы, на почве соперничества должен был случиться конфликт, но этого не произошло. Более того, женщины стали дружить. «Никакие мосты мы не налаживали. Все получилось само собой — и я этому рада. Когда людям нечего делить, и ни у кого нет чувства обиды, все складывается хорошо. У меня внутри нет никакой злости. Я не могу ответить, как так получилось. Вернее, могу, но об этом надо книгу писать», — говорит 51-летняя Хмельницкая.
Алена Хмельницкая По ее словам, с бывшим мужем они расстались на позитивной ноте. Она приняла его новую жизнь, как и он принял ее. Хмельницкая давно поняла, что не все люди могут прожить вместе всю жизнь, такое бывает нечасто, поэтому приняла мудрую позицию — не стала ссориться и разбираться. «Это бессмысленно и отравляет жизнь. У меня не было ни одной мысли об изменении ситуации. Не было соперничества, было просто расставание с мужем. Папа, естественно, никуда из жизни дочек не делся», — говорит знаменитая актриса. После знакомства оказалось, что у Алены и 41-летней Маргариты много общих тем для разговоров, причем, они касаются не только мужа, но и политики, общественной деятельности и социальных проблем. Именно на этой почве они решили инициировать несколько благотворительных проектов. «Конечно, у всех все происходит по-разному. У меня получилось так — и слава Богу. После нашего знакомства начался новый крутой этап в жизни. Я рада, что это Маргарита, что она такая, что мы можем общаться и вместе заниматься благотворительностью. Мы направили свою бурную энергию на благие цели», — резюмирует Хмельницкая.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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