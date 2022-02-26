Андрей Малахов признался, что у него проблемы с сыном

Ведущей Андрей Малахов готов сослать сына. Телеведущей большую часть жизни работает на телевидении. В свое время он вел передачи «Большая стирка» и «Пусть говорят». Однако потом Андрей стал работать на другом канале и уже около пяти лет ведет передачу «Прямой эфир», а также субботнее шоу «Привет, Андрей». Он привык первым узнавать о сенсациях, получать интервью у селебрити и выведывать тайны звезд. О своей семьей Малахов говорит редко. Он счастлив в браке с Натальей Шкулевой. У пары в 2017 году родился сын Александр. До сих пор супруги скрывают мальчика. Лишь иногда телеведущий рассказывает, как проводит время с малышом. На этот раз он удивил гостей в студии своей передачи, когда пожаловался на воспитание наследника. Андрей общался с гармонистом и руководителем ансамбля народной песни «Исерга» Владимиром Трошевым, который рассказал, как живет в Коми.Андрей Малахов «У меня сыну четыре. Тоже, знаешь, проблемы с воспитанием», — отметил Малахов. Трошев рассказала, как у же в четыре года зарабатывал деньги. Он в деревне доил коров, за что получал по 10 рублей. Артист подчеркнул, что в его родных краях так холодно, что даже петь не всегда удается. «Можно я пришлю тебе своего сына?» — предложил телеведущий в шутку. Певца из Коми участие в программе привело к исполнению мечты — знакомством с артистами из «Садко». Владимир исполнил с коллективом песню «Сяду на пригорке» прямо в студии.