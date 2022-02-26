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Анна Седокова высказалась о проблемных родах

Анна Седокова высказалась о проблемных родах
39-летняя певица Анна Седокова рассказала, с чем столкнулась после родов. Артистка рассказала о появлении на свет сына. Певица призналась, что после родов не смогла даже обнять ребенка. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» — многодетная мама. У певицы есть 17-летняя дочь Алина от первого мужа, футболиста Валентина Белькевича (умер в 2014 году), 10-летняя дочь Моника от второго бывшего супруга, бизнесмена Максима Чернявского, а также четырехлетний сын Гектор от бизнесмена Артёма Комарова. Они расстались вскоре после появления на свет ребенка. Исполнительница хита «Обезболил» призналась, что у новорожденного Гектора были проблемы со здоровьем. Врачам пришлось поместить его в специальный куб. Анна не могла взять малыша на руки.
Анна Седокова с сыном «Когда Гектор родился, мы четыре дня были в больнице. Его мне не отдавали. Он находится в специальном изоляторе для малышей недоношенных и проблемных. Он лежал в специальном кубе, и я могла только приходить к нему и смотреть. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли его. И было очень страшно», — рассказала Седокова. Анна не комментирует отношения с отцом Гектора. Сейчас певица замужем за 29-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. У спортсмена есть сын от прошлых отношений. Общих детей у них с женой пока нет. Недавно уроженка Киева вместе с мужем переехала в Майами. Они арендовали роскошный особняк с уютным интерьером и панорамными окнами. Певица порадовалась, что ее мечта сбылась, несмотря на то, что многие в нее не верили. В США Седокова стала ближе к своей младшей дочери, за которую долго боролась с бывшим мужем. После скандальных судов девочка осталась жить в США с Чернявским. Анна может навещать дочь, но привозить ее в Россию запрещено.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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