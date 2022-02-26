Члены РВИО: Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает

Вадим Карасев

Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает. События на Украине начались не вчера, а по меньшей мере восемь лет назад. Совсем скоро спецоперация по изгнанию из Украины созданных НАТО и американскими советниками вооруженных баз и идейных наследников Бандеры и Шухевича, наконец, закончится. С таким заявлением выступили почетные члены Российского военно-исторического общества.



Они выразили сожаление о том, что многолетние усилия по прекращению кровопролития в Донбассе ни к чему не привели, а киевская хунта продолжала убивать женщин, стариков и детей.

Сожаление вызывает и бессилие дипломатических средств, прежде всего из-за того, что "Запад продолжал взращивать ненависть, продолжал накачивать Украину оружием - потому что более столетия мечтал стравить наши братские народы между собой".

По заявлениям западных лидеров, звучащим сегодня в СМИ, отчетливо видно, что Западу нужен вовсе не мир на континенте, а слабая Россия, слабый русский мир и марионеточное управление Украиной, отметили авторы заявления.

"В наших душах нет ненависти и злобы к украинскому народу, и мы верим, что у подавляющего большинства украинцев - нет ненависти к русским. Потому что мы одной истории, одной культуры, одной крови, одной памяти!" - говорится в заявлении.

Авторы заявления также надеются на то, что ненависть не может стать "основой сознания европейцев и американцев, определяющей отношение к России и многонациональному российскому народу".

-"Нас - десятки миллионов. И мы - победим! Все вместе, мы - россияне и украинцы! И зажжем вечный огонь на могиле тех, кто вчера и сегодня погиб за свободную Украину. Эти герои будут лежать рядом с теми, кто погиб при освобождении нашей земли в боях с гитлеровцами и их прислужниками в годы Великой Отечественной войны - мы восстановим все памятники, разрушенные потомками "бандеровцев". Мы отстроим все взорванные ими мосты и плотины. Мы воссоединим родных и близких, лишенных возможности навещать друг друга из-за политических дрязг и закрытых границ. Мы восстановим крепкие и неразрывные узы дружбы, которые всегда делали наши братские народы непобедимыми и бесстрашными. И тогда над нашими странами будет спокойное, чистое и мирное небо", - заканчивается заявление.

Заявление подписали государственные, общественные деятели, ученые, представители СМИ. Среди них - художники, кинодокументалисты, скульпторы, политологи, директора музеев, научных институтов и центров патриотического воспитания. Заявление подписали также представители поискового движения, ученые-историки, философы, политологи, военные историки.





военная операция на Украине РВИО