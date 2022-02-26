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Дмитрий Певцов оказался под санкциями

Дмитрий Певцов оказался под санкциями
Актера Дмитрия Певцова наказали за его точку зрения.   Артиста, а с недавних пор и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в санкционный список Евросоюза. Об этом сказано в официальном журнале ЕС. Как отметил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения в отношении Дмитрия Певцова будут такими же, как и к некоторым другим российским физлицам. В первую очередь они касаются заморозки всех активов.
Дмитрий Певцов Певцов оказался под санкциями, потому что выступил за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. Кроме того, он открыто поддержал действия президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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