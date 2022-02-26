Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем неадекватном поведении

Дочь певицы Любови Успенской, 32-летняя Татьяна Плаксина объяснила свое странное поведение. Любовь Успенская вложила всю свою любовь, деньги и силы в воспитание Татьяны Плаксиной, которая училась в университете в США. Но несколько лет назад Татьяна решила публично унизить мать. Она сообщила публике о том, что Любовь Успенская думает только о себе и разрушила их семью, на всю страну обвинила маму в домашнем насилии. Сегодня выяснилось, чем были вызваны эти страшные признания. Татьяна решилась на публичную исповедь. По словам Плаксиной, некая «подруга» Таисия несколько лет подмешивала ей запрещенные препараты и настраивала против матери. «Это был ад наяву. Первый раз мне наркотики подсыпали, потом у меня крыша съехала, меня полностью уносило. А Таисия написала мне в соцсетях — предложила сделать концерт в крутом клубе. Я туда приехала, а мне что-то подсыпали. Чем больше я употребляла, тем больше меня сводили с пути. Таисия начала меня выискивать, давала все время наркотики... Частично я отдавала ей деньги», — поделилась дочь Успенской в программе «Мужское/Женское» на Первом канале.Любовь Успенская и Татьяна Плаксина «Папу прощу, если он маму оставит в покое. Перед мамой хотела бы извиниться за все те жуткие передачи. Надеюсь, в будущем я смогу что-то сделать, чтобы перечеркнуть все адские воспоминания на что-то светлое», — подвела итог Татьяна. Дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина долгое время путешествовала после окончания университета в США и уделяла время только себе и своим интересам. Она объездила половину мира и, конечно же, не за свой счет. После она начала писать картины и заниматься йогой, что тоже не приносило ей никакого дохода. В итоге в 2018 году Татьяна повредила себе лицо и ей потребовалась срочная медицинская помощь. Любовь сразу же отправила дочь в клинику в Швейцарию и оплатила лечение стоимостью примерно в семь миллионов рублей.