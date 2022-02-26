Джейсон Момоа и Лиза Боне возобновили отношения

Вадим Карасев

Джейсон Момоа и Лиза Боне решили дать отношениям второй шанс — об этом друг звезды "Аквамена" и "Игры престолов" рассказал изданию HollywoodLife.

В январе этого года стало известно, что знаменитости расстались после 16 лет совместной жизни (из них 4 года в браке). В соцсетях они написали, что решили "отпустить" друг друга, чтобы быть "теми людьми, какими они стремятся быть". Однако, судя по всему, актеры поторопились с решением. Пост с объявлением о разрыве уже удален из инстаграма Джейсона, а его друг рассказал СМИ, что пара снова живет вместе.

Джейсон вновь съехался с Лизой около двух недель назад, они определенно возобновили отношения.





Источник добавил, что дети супругов, разумеется, рады их желанию снова сойтись.

Все искренне надеются, что со второй попытки у них все наладится.

По словам инсайдеров, размолвка между Лизой и Джейсоном случилась во многом из-за занятости последнего на работе. Будучи востребованным актером, Джейсон мог не видеться с семьей больше недели, и тогда на плечи Лизы ложилось все бремя родительской ответственности — пара предпочитает воспитывать детей самостоятельно, не прибегая к услугам няни.





Джейсон и Лиза начали встречаться в 2005 году, а в 2017-м связали себя узами брака. В одном из интервью Момоа рассказывал, что влюбился в свою будущую жену еще в 8-летнем возрасте, увидев ее в ситкоме "Шоу Косби", который транслировался на NBC 1984 по 1992 год.

Пара воспитывает двоих детей: 14-летнюю дочь Лолу и 13-летнего сына Накоа-Вульфа. У Лизы также есть взрослая дочь от музыканта Ленни Кравица — актриса Зои Кравиц.





Лиза Боне, Зои Кравиц и Джейсон МомоаОльга Петелина