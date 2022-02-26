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Екатерина Гусева жестко прошлась по современному кино

Екатерина Гусева жестко прошлась по современному кино
Актриса Екатерина Гусева возмущена, что сейчас в кино дозволено все. Артистка соглашается далеко не на все предлагаемые ей проекты. Актриса не желает сниматься в сериалах для стриминговых сервисов, сюжеты которых оказываются слишком жестокими. 45-летняя Екатерина Гусева может похвастаться обширной фильмографией. Чаще всего артистке достаются роли положительных персонажей, хотя она сама любит перевоплощаться в разноплановых героев. Актриса также успевает играть и в театрах, а вот в сериалы стриминговых сервисов попасть не спешит. «Сейчас стало модным снимать сериалы для платформ. Авторы избегают цензуры телевизионного формата, всяких ограничений, не хотят подстраиваться под вкусы аудитории... А если для Интернета, то все можно! Разврат, матерщина... Иногда посмотришь — хоть детей не едят, и уже хорошо. Я избегаю подобных предложений — не хочется откровенной грязи и мерзости. Иногда приносят сценарии каких-то проектов, читаю, и к третьей странице начинает подташнивать», — поделилась звезда.
Екатерина Гусева Екатерина никогда не гналась за внушительными карьерными перспективами в надежде стать самой обсуждаемой артисткой в стране. Наоборот, актриса видит свою миссию в том, чтобы дарить зрителю свет. «У меня нет желания рвать все на пути ради каких-то там высот и целей. Я благодарна Богу за то, что получаю от жизни. И людям, которые окружают, так хочется отдать тепло, любовь, нежность. Иначе меня разорвет от переполняющих чувств. Главное — приоритеты правильно расставлять», — подчеркнула актриса. Екатерина всегда относилась к работе таким образом. Даже во время съемок в сериале «Бригада» актриса не читала сценарий целиком, чтобы не погружаться в кровавые бандитские разборки. «Я тогда отобрала все свои сцены, степлером скрепила, и у меня получилась очень светлая история любви. Сильная. Я поняла, что на мою Ольгу возложена определенная миссия: привнести в фильм любовь, верность, всепрощение, долготерпение, материнство, ласку и нежность... Вот таким важным делом я и занималась, не вникая в бандитские перипетии, как, собственно, и моя героиня не особо вникала в дела Белого», — рассказала звезда. Конечно, актриса обожает свою работу, но все-таки на первое место ставит семейные обязательства. В интервью для «Каравана историй» Гусева призналась, что при любых обстоятельствах старается оставаться хорошей мамой и женой. Екатерина уже 25 лет состоит в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным, не сомневаясь в том, что с каждым днем их связь становится все сильнее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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