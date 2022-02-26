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Евгений Плющенко высказался о победе сына

Евгений Плющенко высказался о победе сына
Фигурист Евгений Плющенко показал сына Сашу с медалью, грамотой и призом и поздравил с победой. Евгений Плющенко поделился эмоциями после очередной победы его сына Саши на соревнованиях по фигурному катанию. Отец юного спортсмена, и по совместительству его тренер, рассказал, что в целом остался доволен его выступлением. Олимпийский чемпион заметил ошибку в выполнении одного из элементов, однако ругать Сашу не стал. Дело в том, что это его первый старт после продолжительного перерыва. Сначала он сломал руку, а потом заболел. Только недавно он вернулся к полноценным тренировкам.
Саша Плющенко «С победой, Саня! Непростой сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня первый старт сезона.. Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально! Спасибо нашей команде тренеров», — оценил Евгений в Инстаграме выступление своего сына.
Евгений Плющенко с сыном Сашей Между прочим, Саше всего девять лет, а у него уже есть третий спортивный разряд. Любопытно, что кумиром юного спортсмена является на его знаменитый отец, а японский фигурист Юдзуру Ханю. Именно за него сын Плющенко болел на недавно прошедших в Пекине Олимпийский играх. Но из Китая Ханю уехал без медали — в личном турнире он занял только четвертое место. Напомним, что на прошедшей Олимпиаде разгорелся допинг-скандал из-за сомнительных результатов проб 15-летней Камилы Валиевой. Из-за начавшейся травли в СМИ явная претендентка на «золото» оказалась лишь на четвертом месте и вернулась домой только с победой в командных соревнованиях.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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