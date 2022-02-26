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Facebook запретил государственным СМИ РФ рекламу и монетизацию в соцсети

Facebook запретил государственным СМИ РФ рекламу и монетизацию в соцсети

08:50  Автор: Кристина Стащенко



Государственные российские СМИ не смогут показывать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру на платформе Facebook. Об этом написал в Twitter глава отделения соцсети по политике безопасности Натаниэль Глейхер. 

«Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру. <...> Эти изменения уже начали вступать в силу и продолжат в течение выходных», — заявил Глейхер.

По его словам, сотрудники соцсети продолжат отмечать публикации государственных СМИ из РФ соответствующими пометками.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Facebook наложили ограничения на страницу РИА «Новости», материалы «Звезды», «Ленты.ру» и «Газеты.ру». Объяснения причин таких действий со стороны Meta Platforms не поступало. На требования регулятора разблокировать подвергшиеся цензуре российские средства массовой информации ответа не последовало.


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В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций заключили, что такие ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней. В связи с этим с 25 февраля в России частично ограничили доступ к данной соцсети.

Генпрокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел приняли решение о признании Facebook причастной к «нарушению прав и свобод» россиян.



#соцсети


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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