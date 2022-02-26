Фильмы начинающих режиссёров предлагают оплачивать из бюджета

00:27 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1262401-7

Дебютные фильмы режиссёров-выпускников, которые будут сниматься в течение пяти лет после получения ими дипломов, предложили полностью финансировать за счёт государства. Такой законопроект кабмина планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Сейчас госфинансирование производства национальных фильмов не превышает 70 процентов их сметной стоимости. При этом, некоторые фильмы не предполагают последующего извлечения прибыли, и на их съемку трудно найти недостающие средства.

Поддержка дебютных проектов — это будущее кинематографии и важнейший шаг к созданию конкурентоспособной российской киноиндустрии, равно как и поддержка лучших произведений некоммерческого сектора в целом, ранее отмечала замминистра культуры Алла Манилова.

Законопроект правительства предусматривает возможность госфинансирования производства и проката национальных фильмов в размере 100 процентов их сметной стоимости. На эту поддержку смогут рассчитывать художественные, анимационные и документальные дебютные фильмы выпускников профильных вузов кинематографии.

Отечественные кинопроизводители получат господдержку

Воспользоваться правом они смогут в течение пяти лет после получения высшего образования. Замминистра культуры Алла Манилова отмечала, что деньги на съёмку фильмов будут выдаваться по итогам конкурса. Минкультуры планирует ежегодно пускать в производство не менее 20 фильмов-дебютов.

Также полное финансирование могут распространить и на работы зрелых мастеров, которые занимаются некоммерческими проектами.

Деньги государства можно будет потратить и на прокат фильмов. На выделенные средства можно будет создать постеры, баннеры, телевизионные ролики, трейлеры и иную рекламную продукцию, организовать и провести премьерный показ фильма.

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