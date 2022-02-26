Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass в Steam





Steam на PC намного популярнее, чем любой другой игровой сервис, особенно чем приложение Xbox. Но приложение Xbox дает возможность игрокам получить доступ к огромной библиотеке игр, благодаря подписке Game Pass, из-за чего некоторые игроки предпочитают его Steam. Генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл хотел бы интегрировать сервис Game Pass в Steam.

О своем желании «помочь Microsoft» интегрировать игровой сервис Game Pass в Steam Гейб Ньюэлл рассказал в рамках интервью PC Gamer:

Я не думаю, что [эквивалент Game Pass] — это то, что, как мы думаем, нам нужно делать самим, создавая сервис подписки в настоящее время. Но для их клиентов это явно популярный вариант, и мы были бы более чем счастливы работать с ними, чтобы сделать это [добавить Game Pass] в Steam.

При этом, Гейб Ньюэлл отмечает, что некоторые разговоры по данному поводу уже идут:

Мы довольно много говорили с людьми на эту тему. Если ваши клиенты этого хотят, вы должны выяснить, как это сделать. Вот где мы находимся сейчас.

Отметим, что в прошлом году уже появлялись слухи о желании Valve сделать сервис Game Pass частью Steam.