Inertial Drift получает крупное бесплатное обновление с новым режимом





Разработчики аркадной гоночной игры Inertial Drift, которая была хорошо встречена игроками после релиза еще в 2020 году, объявили о выходе нового крупного обновления. Оно добавляет в игру новый режим — Precision Mode, который заставит игроков более точно проходить трассы, чтобы набрать на них максимум очков. Ниже можно видеть трейлер обновления.

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Сама игра Inertial Drift переносит игроков в ретро-будущее в стиле 90х. Игрокам предстоит дрифтить по неоновому городу на одной из 20 доступных трасс. При этом, в Inertial Drift есть 16 автомобилей, каждый из которых обладает индивидуальными особенностями в управлении. Сама игра предлагает механику управления при помощи парных стиков, что хорошо передает ощущение от контролируемости дрифта. Игра предлагает одиночные режимы и мультиплеер (в том числе локальный) на двух игроков.

Отметим, что на Xbox One и Xbox Series X | S купить игру можно за $20,49.

Inertial Drift

Забудьте всё, что вы знали о гонках! Inertial Drift — это аркадная гоночная игра, действие которой происходит в ретро-будущем в стиле девяностых.

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