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Иван Ургант потерял свое шоу

Иван Ургант потерял свое шоу
Стало известно, почему перестало выходить шоу ведущего и актера Ивана Урганта. Шоу «Вечерний Ургант» исчезло из программы Первого канала. Новость не на шутку переполошила поклонников программы и ее ведущего Ивана Урганта. В Сети высказывали самые разные варианты развития событий, а особо тревожные зрители связали исчезновение телепередачи с шутками ведущих. Но все оказалось не так.
Иван Ургант «Программа «Вечерний Ургант» в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — пишет «Комсомольская правда». Также в пресс-службе Первого канала заверили, что в ближайшее время шоу «Вечерний Ургант» вернется в эфир.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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