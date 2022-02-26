Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике

39-летняя экс-солистка «Блестящих», певица Юлия Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков накануне отметили 14-ю годовщину совместной жизни. Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram совместное романтическое фото с мужем, сделанное на отдыхе в египетской Хургаде. В подписи к снимку певица поздравила 40-летнего Алексея Чумакова с 14-летием их семьи. И, коротко прокомментировав повестку дня, отметила, что по-настоящему выживет только любовь.Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков «14 лет. Пока все повально создают телеграмм каналы, и пытаются оставаться на связи, я понимаю, что если ты нужен и интересен, тебя всё равно найдут. А ,по-настоящему, выживет только любовь❤️. Движемся дальше ❤️»,— написала Юлия. Ковальчук рассказала, что она и Алексей уже вернулись на родину после двух недель, проведенных на курорте. К слову, в Египте до этого артистка ни разу не была. В своих предыдущих публикациях она рассказала, что ей очень понравился большой семейный отель, где они остановились, вкусная и разнообразная еда и комфортная температура воздуха, которая днем достигала 25 градусов тепла.Юлия Ковальчук в Египте Ковальчук и Чумаков, напомним, начали встречаться в 2008 году. А в 2013-м пара расписалась. Через четыре года после свадьбы у Юлии и Алексея родилась дочь, которую назвали Амелия. Семья звезд считается одной из самых крепких, но, как оказалось, несколько раз супруги были на грани развода. Об этом они впервые рассказали в начале февраля в шоу откровений Чумаков не отрицал, что его, как и всякого нормального мужчину, интересует противоположный пол. Однако от этого шага удерживают лень, брезгливость и другие факторы. «Смотреть на других женщин мужчина должен! У меня был период в жизни, когда было столько всего… Артисты, туры! Юля знает: я очень чистоплотный человек, мне нужно, чтобы было чистенько, хорошо. Я в этом смысле еще и ленивый. Плюс ко всему я же целую дочку! Я же приношу не просто бактерии, я приношу энергию. Плюс еще публичность. Ты не можешь куда-то сходить, даже просто встретиться. Кто-то берет и фотографирует. Плюс ко всему мы с Юлей достаточно часто вместе. Даже некогда это сделать бы!» — высказался Алексей на шоу.Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков с новорожденной дочкой Кроме того, в программе Леры Кудрявцевой Юлия и Алексей не исключили, что в ближайшем будущем их семью ждет пополнение. Певец уточнил, что хотел бы еще одну дочь. Супруги также ответили на вопрос ведущей, почему они никогда не публикуют в соцсетях фото Амелии, которой осенью исполнится уже пять лет. «К сожалению, злых людей много. Я хочу уберечь… Я не понимаю, зачем моему маленькому ребенку нужно внимание многотысячной аудитории? Нам хорошо внутри семьи», — поделилась Ковальчук.