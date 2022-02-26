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Какое оружие делают в Туле сегодня

Какое оружие делают в Туле сегодня

00:47  Автор: Анастасия Островкова



310 лет назад, 26 февраля 1712 года, основан Тульский оружейный завод.

По указу Петра I в 1712 году была основана казенная оружейная фабрика, она и стала «фундаментом» для будущего завода. С 1714 года здесь начали производить оружие для нужд армии, к 1720 году фабрика изготовила более 22 000 ружей.

В 1796 году Павел I передал завод Военной коллегии, которая заведовала им до 1812 года. Во время Отечественной войны, правительство обязало местных оружейников сдавать 13 000 ружей ежемесячно, из них 7000 должен был делать завод.

С 1875 года на Тульском оружейном заводе начал работать знаменитый Сергей Иванович Мосин, чей образец винтовки в 1891 году утвержден для широкого производства.

По указу императора Александра II в 1875 году заводу присвоено наименование — «Императорский Тульский оружейный завод Главного артиллерийского управления».

В 1907 году на базе завода запущено производство пулемёта Максим.

28 февраля 1912 года в честь двухвекового юбилея заводу присвоено наименование «Тульский Императора Петра Великого оружейный завод».

День 26 февраля в истории


Самое масштабное производство в истории завода выпадало в годы войн: Русско-японской, Первой и Второй мировых, а также в период революции 1917 года.

В начале XX века на Всемирной выставке в Париже Тульский оружейный завод за качество продукции удостоен диплома почета и Большой золотой медали. В этот период завод осваивал новые направления, в частности выпускал самозарядные винтовки СВТ-38/40, авиапушки «Швак», револьверы системы Наган и пистолеты системы Токарева.

Сегодня Императорский Тульский оружейный завод — современный технологический центр. Здесь изготовляется оружие всех видов, включая холодное, противотанковое, авиационное и охотничье.



#история #оружие


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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