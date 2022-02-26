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Канье Уэст закрутил роман с копией Ким Кардашьян, которая младше её на 17 лет

Канье Уэст закрутил роман с копией Ким Кардашьян, которая младше её на 17 лет

44-летний Канье Уэст закрутил новый роман. Его очередной возлюбленной стала 24-летняя модель Чейни Джонс, сообщает Daily Mail.

По данным издания, знаменитого рэпера и сексапильную манекенщицу связывают романтические отношения. 


Папарацци засняли парочку на шоппинге в Майами у входа в магазин Balenciaga. Чейни Джонс уже назвали копией бывшей жены Канье Уэста Ким Кардашьян - модель напоминает звезду реалити-шоу внешне, а также похоже одевается.

На шопинг модель отправилась в обтягивающей черной майке, лосинах и кроссовках Yeezy, дополнив образ сумкой Hermes.

Парочку впервые заметили вместе еще несколько недель назад - тогда Канье и Чейни сходили в ресторан на ужин.

Канье Уэст, разводящийся с Ким Кардашьян, до этого пообещал "надрать задницу" ее новому бойфренду в новой песне "My Life Was Never Easy". В свежем треке Канье Уэст вспомнил об автомобильной аварии с его участием, произошедшей почти 20 лет назад. В ходе ДТП артист тогда травмировал челюсть.

"Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону", — заявил рэпер, имея в виду бойфренда Кардашьян.

Как писал NEWSTES, ранее Канье Уэст привез Кардашьян порно с ее участием, доведя Ким до слез.

Знаменитости шоу-бизнес Ким Кардашьян Канье Уэст новый роман Канье Уэста Чейни Джонс
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По материалам: uposters.ru

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