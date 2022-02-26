Катерина Шпица показала снимок с младенцем

36-летняя актриса Катерина Шпица призналась поклонникам, что в конце февраля и начале марта ее семья отмечает много важных дат. Катерина Шпица нашла свое счастье в браке с бизнесменом Русланом Пановым. В этом году супруги отпраздновали ситцевую свадьбу. Они воспитывают сына актрисы от каскадера Константина Адаева. Родители Германа разошлись вскоре после его появления на свет. Сегодня Катерина опубликовала редкий архивный снимок, на котором запечатлена с грудным сыном. Молодая мама позирует, лежа в кровати, готовясь покормить младенца грудью. Артистка с интересом рассматривает его счастливыми глазами.Катерина Шпица с сыном Германом «Конец февраля и начало марта в нашей семье - это период значимых дат: 23 февраля, 24 февраля ( годовщина нашей свадьбы), 25 февраля ( сегодня день рождения Германа и его покойного дедушки Фёдора), 4 марта- день рождения моей мамы. В этом году семейные праздники, конечно, проходят в неведомой нам ранее атмосфере. Особенно ощущается сегодняшний день. 10 лет назад я родила сына», — поведала актриса. «Сегодня я думаю о чуде новой жизни, о счастье быть матерью, о страхах и душевной боли, которые всегда готовы подступить к любящему сердцу матери. Всем матерям любви и сил!», добавила Катерина. «Такой сладкий! Поздравляю вас, Катюш! Здоровья и счастья маленькому мужчине!!!❤️🙏🏻», «С именинником Вас, Екатерина ❤️❤️», «Какая ты тут девочка ещё. Пусть Герман будет любимым и Богом хранимым! Поздравляю, Катенька!», «Какая милота!!! С Юбилеем сына!!!», поздравили актрису поклонники.