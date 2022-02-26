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Лариса Гузеева пролила кучу слез от мужа - наркомана

Лариса Гузеева пролила кучу слез от мужа - наркомана
62-летняя ведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о личной драме. Артистка призналась, что тяжело перенесла смерть первого супруга. У мужчины была наркотическая зависимость, которая его погубила. Звезда фильма «Жестокий романс» в эфире шоу «Давай поженимся!» разоткровенничалась о личной жизни. Лариса рассказала о своем первом муже Илье Древнове. Они познакомились на съемках фильма «Соперницы» в 1984 году. Избранник Гузеевой работал ассистентом оператора этой киноленты. У Ильи была наркотическая зависимость. Лариса пыталась бороться с пристрастием мужа, но безуспешно. В 1991 году, спустя семь лет брака, супруги развелись. Вскоре она встретила Каху Талардаву, который стал ее вторым мужем, от него она родила сына Георгия. Однако брак продлился недолго.
Лариса Гузеева Спустя время Гузеева узнала о смерти первого мужа. В тот момент она уже готовилась к свадьбе со своим третьим супругом – ресторатором Игорем Бухаровым. «Когда выходила замуж за Игоря, у меня была большая проблема. Я всё время оплакивала мужа, который умер от передоза. Я винила себя, что я его не спасла. Я сходила с ума. Я ходила в церкви, всё время плакала. Мне даже священник сказал, что я много на себя беру», — рассказала артистка. По словам телеведущей, она смогла прийти в себя только благодаря Игорю. «Он зализал все мои раны предыдущие. Он мудрый. Он меня любил, он меня хотел, хотел со мной жить, хотел от меня детей. Он один на миллиард!» — заявила Гузеева. Лариса родила от Бухарова дочь Ольгу. Сейчас ей 21 год. Девушка очень похожа на мать. И не только яркой внешностью, но и дерзким характером.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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