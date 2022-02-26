Лавров проинформировал главу турецкого МИДа об операции РФ в Украине

Тема: Россия начала военную операцию в Донбассе

17:42 Автор: Кристина Стащенко

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Сергей Лавров проинформировал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу о военной спецоперации, которую Россия, совместно с народной милицией ДНР и ЛНР, проводит в Украине. Об этом сообщается на сайте российского МИДа. Уточняется, что разговор инициировала турецкая сторона.

Сообщается, что акцент в ходе беседы был сделан на целях кампании: демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении безопасности мирного населения этой страны, защите законных интересов РФ.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к взаимодействию с конструктивными силами для скорейшего урегулирования украинской проблемы в интересах мира и стабильности.

Как накалялась ситуация на Украине

Кроме того, министры затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки. Стороны условились продолжать политические контакты и взаимодействие в контексте реализации российско-турецких договоренностей и совместных проектов.

В четверг утром президент Владимир Путин, реагируя на просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков, заявил о вводе в республики Российской армии. В этот же день военнослужащие РФ нанесли удары по наземным объектам вооруженных сил Украины, за три дня выведя из строя 821 такой объект. В пятницу президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путин «сесть за стол переговоров». Песков передал позицию президента о том, что российская делегация готова встретится с украинской в Минске. Однако власти Украины предложили вместо Минска Варшаву, взяли паузу, а потом и вовсе исчезли, сообщал представитель Кремля.





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Российское военное руководство заверило, что простым украинцам ничего не угрожает: удары высокоточным оружием наносятся только по военной инфраструктуре — складам, штабам и базам ВСУ. При этом Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но, как подчеркнул Путин, выступает за право народов Украины на самоопределение.

#Донбасс #международные отношения #Украина #Турция

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