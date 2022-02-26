Любовный гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года

Вадим Карасев

В любовном гороскопе на неделю с 28 февраля по 6 марта каждый найдет полезные подсказки. Советы экспертов помогут одиноким сердцам обрести вторую половинку, а тем, кто находится в отношениях, укрепить чувства и избежать конфликтов.

Март астрологи называют месяцем перемен, которые почувствуют уже сейчас все без исключения Знаки Зодиака. Продолжается самый позитивный период года, так что важно действовать, направляя энергию планет в нужное русло. Астрологи рекомендуют внимательно отнестись к тому, что происходит на личном фронте.

Овен

Первое, что стоит сделать Овнам, — это избавиться от негативных мыслей посредством специальных техник. На этой неделе нужно внимательно относиться к тому, что говорят близкие и вторая половинка. Не нужно остро на это реагировать. Неосторожные слова, сказанные на эмоциях, могут стать причиной разногласий в отношениях. Тем, кто находится в поиске второй половинки, планеты помогут прийти к желаемой цели.

Телец

Тельцам на этой неделе нужно опасаться злых и токсичных людей. Определить их можно будет по семи простым признакам. Такие люди будут отравлять их энергетику. Одиноким представителям Знака астрологи рекомендуют не доверять всему, что говорят окружающие. Планеты помогут Тельцам избавиться от иллюзий, вспомнив о том, что реальность формируется нашими мыслями.

Близнецы

Тем Близнецам, которые находятся в отношениях, важно прислушиваться к партнеру и не критиковать его, чтобы не провоцировать конфликты на пустом месте. Тем, кто недавно влюбился, стоит включить разум и на время отключить чувства. Можно погадать на взаимность, чтобы понять, есть у отношений будущее или нет. Близнецам на этой неделе повезет в любви, если они не станут себя накручивать и искать проблемы там, где их нет.

Рак

Планеты и звезды в гармонии, поэтому они помогут Ракам наладить отношения в семье, а тем, кто находится в поиске любви, удачно провести романтическую встречу. Далеко не все встречи станут удачными, поэтому важно помнить о признаках того, что человек принесет вам несчастье. На этой неделе астрологи не рекомендуют Ракам активно искать вторую половинку, сосредоточившись на делах и работе.

Лев

С 28 февраля Львам можно уверенно заниматься поисками счастья. На этой неделе стоит позаботиться о внешнем виде, чтобы в благоприятное время быть во всеоружии и не упустить возможности завязать интересное знакомство, произведя наилучшее впечатление. Также новый образ поможет укрепить уверенность в себе, что облегчит процесс материализации мыслей. Это время Львов, так что пора выходить на сцену.

Дева

Девам нужно начинать каждый день с любви к себе и к миру. В этом им помогут правила доброго утра. Позитивный настрой сделает этих людей более харизматичными и превратит их в магнит для противоположного пола. Любовь для Дев станет источником вдохновения, так что при наличии успехов в любви им удастся покорить и финансовый Олимп тоже. Девам нельзя сейчас зацикливаться на мыслях о невезении и неудачах.

Весы

Весам важно продолжать поиски любви во что бы то ни стало. Сильный заговор поможет привязать к себе уже существующего мужчину, укрепив его чувства. Астрологи рекомендуют прислушаться к интуиции, чтобы понять, что именно необходимо для достижения любовного счастья. Влияние планет будет сильным и позитивным, поэтому ждать у моря погоды точно не стоит. Всем, кто состоит в отношениях, лучше не совершать импульсивных поступков.

Скорпион

Скорпионам для ускорения поисков второй половинки стоит воспользоваться тремя полезными техниками. Тем, кто уже нашел любовь, стоит остерегаться переутомления. Важно вовремя отдыхать, чтобы восстановить силы и поднимать настроение. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов, которые могут стать причиной усталости, и гнать прочь грустные мысли.

Стрелец

На этой неделе любовная удача будет на стороне Стрельцов. Влияние планет благоприятно, а значит, настало время проявить себя. Поиск любви стоит начать с преображения: сделать красивую прическу и подобрать элегантный наряд, обновить гардероб. Успех в любви возможен в любой из дней, кроме воскресенья, которое обещает быть опасным и неблагоприятным. Медитация на исполнение желания поможет найти любовь еще быстрее.

Козерог

Козерогам для достижения любовного счастья важно избавиться от обид. В этом им помогут специальные талисманы и практики. Окружающие люди начнут тянуться к ним, если они станут больше времени думать о настоящем и будущем. Это наилучшим образом скажется на харизме и обаянии Козерогов, поднимет им настроение и самочувствие. Астрологи советуют делиться с окружающими оптимизмом.

Водолей

Водолеям стоит заняться активацией своей энергии, ведь за окном уже весна. Для любовных успехов нужно бороться с ленью. Нужно больше помогать окружающим, оказывать поддержку друзьям и проявлять активность в отношении незнакомых людей. Водолеи, которые уже в отношениях, смогут попробовать себя в нескольких ролях. Им можно быть напористыми, страстными, нежными. Все зависит от ситуации.

Рыбы

Рыбам с 28 февраля по 6 марта любовная удача будет нужна как воздух, поскольку в первый месяц весны одинокие люди этого Знака захотят найти вторую половинку. Три сильных заговора помогут обзавестись фортуной. Скорее всего, любовь отойдет временно на второй план, уступив место работе, но это не значит, что Рыбы не смогут достичь успеха сразу в двух направлениях.