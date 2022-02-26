Мария Голубкина подверглась критике за внешний вид

48-летняяя актриса Мария Голубкина изрядно поправилась и часто показывает свое лицо крупным планом, на котором хорошо видны морщины. Мария Голубкина всё чаще слышит критику в свой адрес по поводу внешнего вида. Совсем недавно в СМИ обсуждали тот факт, что 48-летняя актриса резко поправилась. Об этом стали говорить после премьеры спортивного байопика «Я – ЗЛАТАН», где Голубкина впервые показала на красной дорожке изменившуюся фигуру.Мария Голубкина Судя по всему, она и сама недовольна своей нынешней формой. На днях Голубкина делилась кадрами из массажного салона, куда она ходит, чтобы избавиться от лишних сантиметров в области талии и бедер. А накануне фанаты заговорили о том, что Марии неплохо бы еще сделать подтяжку. Мол, глубокие морщины сильно старят артистку. Впрочем, Голубкина вряд ли прислушается к подобным комментариям. Она давно решила, что будет выступать за естественное старение. Актрисе нравится, как меняется её внешность, и она не собирается прибегать к каким-то радикальным мерам.Мария Голубкина «Самое смешное, что женщины, которые себе что-то накололи и навтыкали, не знают, что скоро это выйдет из моды. И самым современным трендом станет старость. Сейчас уже модно сохранять индивидуальность. Старость — наше все»,— говорит Голубкина. Тем временем Анна Семенович на днях похвасталась результатом новой пластической операции. Певица сделала липосакцию всего тела. Она мечтала встретить 42-летие в начале марта в лучшей форме.