Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Музей "Гараж" приостановит работу над выставками из-за ситуации на Украине

Музей "Гараж" приостановит работу над выставками из-за ситуации на Украине

Московский музей современного искусства "Гараж" объявил о приостановке работы над всеми выставками и переносе их на неопределенный срок из-за военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.

Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий. "Гараж" всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной. Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась интенсивная работа,

— говорится в официальном заявлении.


Выставка в музее "Гараж"

Представители музея также выразили надежду на "немедленное прекращение конфликта". В настоящий момент с главной страницы сайта "Гаража" удалена информация обо всех запланированных выставках.

Накануне с призывом остановить спецоперацию на Украине выступил музейный комплекс "Ельцин-центр". Многие российские знаменитости, деятели культуры, врачи, журналисты и представители других профессий также обратились к властям с требованием решить конфликт мирным путем.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Владимир Жириновский попал в реанимацию
Владимир Жириновский попал в реанимацию
Андрей Малахов признался, что у него проблемы с сыном
Андрей Малахов признался, что у него проблемы с сыном
Taiko no Tatsujin: The Drum Master получает два DLC и сезонный абонемент
Taiko no Tatsujin: The Drum Master получает два DLC и сезонный
Новости Game Pass за 19-26 февраля: новинки, что скоро удалят и прочее
Новости Game Pass за 19-26 февраля: новинки, что скоро удалят и прочее
Члены РВИО: Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает
Члены РВИО: Россия никогда не начинает войн, Россия их заканчивает
Джейсон Момоа и Лиза Боне возобновили отношения
Джейсон Момоа и Лиза Боне возобновили отношения
На Xbox в Elden Ring у игроков возникли проблемы с сетевыми функциями
На Xbox в Elden Ring у игроков возникли проблемы с сетевыми функциями
The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление задержится
The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление
Иван Ургант потерял свое шоу
Иван Ургант потерял свое шоу
Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике
Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике
Канье Уэст закрутил роман с копией Ким Кардашьян, которая младше её на 17 лет
Канье Уэст закрутил роман с копией Ким Кардашьян, которая младше её
Работу Forza Horizon 5 показали на портативной консоли Steam Deck
Работу Forza Horizon 5 показали на портативной консоли Steam Deck

Топ на сегодня

Андрей Ильин рассказал о съемках с Еленой Яковлевой в «Склифосовском»
Андрей Ильин рассказал о съемках с Еленой Яковлевой в «Склифосовском»
Татьяна Догилева высказалась о личной жизни
Татьяна Догилева высказалась о личной жизни
Лера Кудрявцева рассказала о своем возращении на музыкальный канал
Лера Кудрявцева рассказала о своем возращении на музыкальный канал
Inertial Drift получает крупное бесплатное обновление с новым режимом
Inertial Drift получает крупное бесплатное обновление с новым режимом
Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом
Ирина Слуцкая показала повзрослевшего сына с важным документом

Еще по теме

"Гараж"и ММОМА возобновили работу для посетителей
Музей «Гараж» в Москве временно закрыли из-за коронавируса
Дарья Жукова снова попала в престижный рейтинг самых влиятельных людей мира искусства
BMW и «Гараж» запустили грантовую программу