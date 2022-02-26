Музей "Гараж" приостановит работу над выставками из-за ситуации на Украине

Вадим Карасев

Московский музей современного искусства "Гараж" объявил о приостановке работы над всеми выставками и переносе их на неопределенный срок из-за военной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.

Мы не можем поддерживать иллюзию нормальности на фоне происходящих событий. "Гараж" всегда был международной институцией, открытой для разных голосов, и мы категорически против действий, которые разделяют и изолируют. Мы видим себя частью большого мира, который не расколот войной. Мы выполним все обязательства перед художниками, связанные с переносом проектов, над которыми до последнего велась интенсивная работа,

— говорится в официальном заявлении.





Выставка в музее "Гараж"

Представители музея также выразили надежду на "немедленное прекращение конфликта". В настоящий момент с главной страницы сайта "Гаража" удалена информация обо всех запланированных выставках.

Накануне с призывом остановить спецоперацию на Украине выступил музейный комплекс "Ельцин-центр". Многие российские знаменитости, деятели культуры, врачи, журналисты и представители других профессий также обратились к властям с требованием решить конфликт мирным путем.

Ольга Петелина