На Xbox в Elden Ring у игроков возникли проблемы с сетевыми функциями





Игра Elden Ring вышла вчера, и сразу после релиза она стала доступна с патчем первого дня. Игра была хорошо воспринята публикой, хоть и имеет определенные технические проблемы. Однако игроки на Xbox One и Xbox Series X | S столкнулись еще с одной неприятностью.

Как пишет портал Windows Central, некоторые игроки на приставках Xbox жалуются на проблемы с сетевыми функциями в Elden Ring. У игроков возникает «ошибка при проверке сетевого статуса», которая не позволяет получить доступ к сетевым функциям игры. Отмечается, что с такой проблемой столкнулись не все игроки, а только те, кто по какой-то причине не получил последнее обновление Calibrations 1.0.2.1.

Вероятно, в ближайшее время Bandai Namco выпустит исправление, которое решит проблему с сетевыми возможностями в Elden Ring у некоторых игроков на приставках Xbox.