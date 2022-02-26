Напоминаем: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass





Подписка Game Pass в конце февраля лишится 5 игр, о чем Microsoft предупредила еще на прошлой неделе. На этот раз нет действительно крупных проектов, которые бы планировали удалить из Game Pass, но пара интересных игр имеется. Следующие проекты покинут подписку Game Pass уже 28 февраля, остаются последние выходные, чтобы их пройти или опробовать:

Hypnospace Outlaw (Xbox, PC, xCloud)Killer Queen Black (Xbox и PC)Stealth Inc 2 (Xbox и PC)Touhou Luna Nights (Xbox, PC, xCloud)Titanfall (Xbox и PC) (EA Play, Game Pass Ultimate)

Напомним, что на следующей неделе должны анонсировать новый список игр для Game Pass на первую половину марта. Некоторые из мартовских проектов уже известны.