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Николай Басков высказался об операции на Украине

Николай Басков высказался об операции на Украине
45-летний певец Николай Басков рассказал свое мнение об отношении к войне. Артист прокомментировал военную спецоперацию на Украине. Певец заверил, что действия России полностью соответствует международному праву. Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной военной операции. Президент призвал украинских военных «немедленно сложить оружие и идти домой». По мнению Баскова, эта операция полностью соответствует международному праву. «Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников – признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик», — написал народный артист Украины и России.
Николай Басков Исполнитель хита «Шарманка» заявил, что цели объявленной операции — мирная жизнь на Донбассе, защита России от военных угроз на ее границах. Николай назвал операцию миротворческой. По его мнению, она положит конец геноциду и предотвратит нападения на Россию. «Это самозащита России и защита ее союзников. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги об Россию. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы ее мнение игнорировали, чтобы ее граждан считали людьми второго сорта», — эмоционально высказался Басков. Николай заявил, что настало время называть вещи своими именами. «США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России», — заключил артист.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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