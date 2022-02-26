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Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6

Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6


Известно, что новая часть Grand Theft Auto в разработке, но пока о проекте нет никакой информации. Игроки и аналитики предполагают, что релиз проекта состоится в 2023-2024 году, а полноценный его анонс может состояться уже в этом году.

Портал Gamerant обратил внимание на пост пользователя Reddit под ником CoryLVV. Он опубликовал сообщение о патенте, полученном Take-Two, который, кажется, указывает на возможность создания невероятно большой карты в Grand Theft Auto 6.

Суть данного патента заключается в том, что общая игровая карта делится на небольшие области. Эти области являются отдельными мирами, но в то же время они соединены между собой бесшовно, и игроки не будут видеть загрузочных экранов при переходе из одной области в другую. Данный алгоритм позволит разработчикам реализовать не только огромные города или штаты, но и отдельные страны. Ниже можно видеть изображение, которое прикладывается пользователем на Reddit для объяснения принципа работы патента.

С самим же патентом, где описана техническая часть вопроса, можно ознакомиться здесь.

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По материалам: newxboxone

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