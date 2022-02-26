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Прохор Шаляпин прошелся по звездам

Прохор Шаляпин прошелся по звездам
38-летний певец Прохор Шаляпин осудил артистов, которые высказываются о политике. Артист резко отреагировал на высказывания 58-летней певицы Лолиты Милявской о ситуации на Украине. Музыкант считает, что артистке не стоило комментировать политическую обстановку. Исполнительница хита «На «Титанике»» записала видеообращение. Поп-звезда призвала остановить спецоперацию России на Украине, откуда она родом. Однако Прохор Шаляпин уверен, что певице лучше бы было промолчать. По мнению артиста, сейчас не та ситуация, когда звездам стоит пытаться снова заставить о себе говорить. Музыкант поддержал решение Владимира Путина. «Лола, дорогая! На два стула усесться одной попой у тебя не получиться — это тебе не наш шоу-бизнес. Дешевые призывы и игра в миротворца — тоже цирк для бедных умом. Наверное, наш президент умнее тебя, раз пошел на такой шаг», — заверил Прохор.
Прохор Шаляпин Певец отметил, что именно сейчас можно как никогда понять, какие у кого из людей приоритеты. «Вой с шоубизовских болот четко обозначил, что обитателям этой территории глубоко наплевать на интересы и безопасность нашей страны и наших граждан, которые их содержат. Какая война?! У нас нет войны с Украиной. Проходит специальная военная операция по принуждению к миру нацистского режима, установившегося на Украине», — подчеркнул артист. Он отметил, что на протяжении 8 лет Россия пыталась решить ситуацию дипломатическим путем, но этого не вышло. Певец выразил восхищение высказыванием писателя Михаила Шахназарова в адрес представителей шоу-бизнеса, которые сейчас говорят о своем стыде за Россию. «Вам вот за Россию стыдно, а вы ведь её боготворить должны. Именно благодаря российской доброте и широте душевной вы поёте под фанеру плохие песни, кои не продать ни в одной стране мира, снимаете плохие фильмы, способные получать призы лишь с формулировкой «За гражданскую и политическую позиции», пишете макулатурную ахинею. И вам ничуть не стыдно за своё «творчество», не стыдно его продавать и им гордиться», — написал Шахназаров. Он отметил, что таким людям не стыдно, что талантливые ребята и девушки остаются не у дел. «Это страх. Это боязнь, что завтра всё изменится здесь в России. А так и произойдёт. Не сразу, но произойдёт. Такие дела», — резюмировал автор многих книг.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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