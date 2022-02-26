Работу Forza Horizon 5 показали на портативной консоли Steam Deck





Состоялся релиз портативной игровой консоли Steam Deck. Устройство позволяет запускать большую библиотеку игр прямо из Steam, в том числе и многие AAA-проекты. Работают на нем и игры студия Xbox, которые доступны в Steam.

В частности, в одном из видео по работе консоли Steam Deck журналисты IGN показали, как работает Forza Horizon 5 на консоли Steam Deck. Ролик можно посмотреть ниже, в нем демонстрируется почти 20 минут геймплея. Посмотреть можно не только на работу самой игры, но и на скорость ее загрузки.

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Отметим, что журналисты положительно отзываются о Steam Deck, но устройство имеет некоторые проблемы. В частности, от настроек качества игры сильно зависит продолжительность работы Steam Deck — устройство работает с AAA-проектами на максимально возможных для консоли настройках всего 1,5-2 часа на батарее.