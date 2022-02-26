Рианна, A$AP Rocky и Джаред Лето посетили показ Gucci на Неделе моды в Милане

Вадим Карасев

На Неделе моды в Милане 25 февраля состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Gucci. Мероприятие посетила Рианна вместе с отцом своего будущего ребенка A$AP Rocky.

Уже по традиции певица выбрала для выхода свет откровенный наряд, не скрывающий ее округлившегося живота. Ранее в одном из интервью Рианна говорила, что хотела бы изменить представление общества о том, как должна выглядеть будущая мама.









Певица заявила, что не собирается из-за беременности отказываться от модных экспериментов, ведь мода — одно из ее главных увлечений.

Сейчас мне очень хочется продвигать идею сексуальности. Когда женщина беременеет, общество ожидает от нее, что она будет прятаться, скрывать свое тело, как будто нельзя быть сексуальной, ожидая ребенка. Не раньше, чем придешь в форму. По-моему, это полная чушь.









A$AP Rocky, Рианна и Марко Биццари

О том, что Рианна и A$AP Rocky ожидают первенца, стало известно в январе этого года. Вскоре после этого инсайдеры сообщили прессе, что после рождения малыша пара планирует пожениться на родине Рианны, острове Барбадос.





Алессандро Микеле, Рианна и A$AP Rocky

Помимо звездной пары показ Gucci в Милане посетили также Джаред Лето и актер Ли Джон Джэ, сыгравший главную роль в прорывном сериале Netflix "Игра в кальмара".





Джаред Лето и Ли Джон Джэ





Алессандро Борги, Марко Биццари, Джаред Лето и Ахилле Лауро

Днем ранее в Милане состоялся показ новой осенне-зимней коллекции Prada, который посетили Рита Ора, Тайка Вайтити, Наталья Османн и Кьяра Ферраньи. На подиум вышли Кайя Гербер, Кендалл Дженнер и звезда сериала "Эйфория" Хантер Шафер.

Ольга Петелина