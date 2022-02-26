Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому дому в Киеве

Вадим Карасев

Источник в Минобороны РФ опроверг сообщения о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве, сообщает ТАСС.

"Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты", - сказал в субботу источник в Минобороны РФ.

"На видео это отчётливо видно. Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", - сказал источник.

"После потери аэродрома Гостомель три пусковых установки "Бук-М1" ПВО вооруженных сил Украины 25 февраля были переброшены для усиления прикрытия столичного аэропорта Жуляны. Причиной отказа ракеты украинского ЗРК "Бук-М1" скорее всего является отсутствие необходимого регламентного обслуживания и объективное старение техники, стоящей на вооружении ВСУ с советских времен", - сказал источник в Минобороны РФ.









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