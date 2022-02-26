Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"

Вадим Карасев

Россия не примет участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году — об этом Европейский вещательный союз (EBU) объявил в соцсетях.

Это решение отражает нашу обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки нанесет ущерб репутации конкурса.

Вещательный союз подчеркнул, что конкурс остается аполитичным, а его основная цель — "способствовать культурному обмену между странами и всеобщему взаимопониманию, воспевать разнообразие с помощью музыки и объединять Европу на одной сцене".

Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Микола Чернотицкий направил письмо в EBU с просьбой отстранить Россию от участия в "Евровидении" из-за ситуации на Украине. Также Финляндия и Швеция заявили, что не отправят представителей на конкурс в этом году, если в нем будет принимать участие Россия.





Певица Манижа на конкурсе "Евровидение-2021"

С 24 февраля на Украине продолжается военная спецоперация, которая началась по указу президента РФ Владимира Путина. Против этих действий уже высказались многие публичные люди.

Ольга Петелина