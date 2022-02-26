Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"

Россию отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"

Россия не примет участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2022 году — об этом Европейский вещательный союз (EBU) объявил в соцсетях.

Это решение отражает нашу обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российской заявки нанесет ущерб репутации конкурса.

Вещательный союз подчеркнул, что конкурс остается аполитичным, а его основная цель — "способствовать культурному обмену между странами и всеобщему взаимопониманию, воспевать разнообразие с помощью музыки и объединять Европу на одной сцене".

Ранее председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Микола Чернотицкий направил письмо в EBU с просьбой отстранить Россию от участия в "Евровидении" из-за ситуации на Украине. Также Финляндия и Швеция заявили, что не отправят представителей на конкурс в этом году, если в нем будет принимать участие Россия.


Певица Манижа на конкурсе "Евровидение-2021"

С 24 февраля на Украине продолжается военная спецоперация, которая началась по указу президента РФ Владимира Путина. Против этих действий уже высказались многие публичные люди.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Зеленский призвал срочно взять Украину в ЕС
Зеленский призвал срочно взять Украину в ЕС
Екатерина Гусева жестко прошлась по современному кино
Екатерина Гусева жестко прошлась по современному кино
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass в Steam
Гейб Ньюэлл: Valve хотела бы помочь Microsoft интегрировать Game Pass
Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем неадекватном поведении
Дочь певицы Успенской в эфире Первого канала высказалась о своем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Катерина Шпица показала снимок с младенцем
Напоминаем: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass
Напоминаем: последние выходные для этих 5 игр в Game Pass
Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо
Восточные техники уборки жилья: система Мари Кондо
Анна Седокова высказалась о проблемных родах
Анна Седокова высказалась о проблемных родах
Алена Хмельницкая рассказала о соперничестве с Симоньян
Алена Хмельницкая рассказала о соперничестве с Симоньян
Любовный гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Лариса Гузеева пролила кучу слез от мужа - наркомана
Лариса Гузеева пролила кучу слез от мужа - наркомана

Топ на сегодня

Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого развода
Иду Галич застукали обнимающейся с новым возлюбленным после громкого
Фил Спенсер, Halo Infinite, Forza Horizon 5 и другие победители D.I.C.E. Awards
Фил Спенсер, Halo Infinite, Forza Horizon 5 и другие победители
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три
Александр Чистяков признался, что хотел развестись с Натальей Ионовой в 2019 году
Александр Чистяков признался, что хотел развестись с Натальей Ионовой
Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем
Лера Кудрявцева рассказала о сексе с молодым мужем

Еще по теме

Македонию за долги отстранили от Евровидения
НТКУ: Российская Федерация официально подтвердила участие в Евровидении-2017
Денег нет: Украина впервые не примет участия в Детском Евровидении
Украина не смогла добиться отмены штрафа за отстранение Самойловой от Евровидения