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Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России

Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России
Певица Сати Казанова рассказала об итальянском муже. Артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Практически все свое основное время экс-солистка группы «Фабрика» проводит в Москве, а ее муж — на своей родине. Но периодически пара путешествует вместе по Италии или по России. Сати призналась, что Стефано все нравится в России, за исключением одного момента.
Сати Казанова с мужем «Самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал, сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же ему нравится в России», — рассказала Казанова порталу Wday.ru. Добавим, артистка также призналась, что несмотря на разницу менталитетов в ее семье царят мир и гармония.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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