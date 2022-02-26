Сати Казанова рассказала, что не нравится мужу в России

Певица Сати Казанова рассказала об итальянском муже. Артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо в 2017 году. Практически все свое основное время экс-солистка группы «Фабрика» проводит в Москве, а ее муж — на своей родине. Но периодически пара путешествует вместе по Италии или по России. Сати призналась, что Стефано все нравится в России, за исключением одного момента.Сати Казанова с мужем «Самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал, сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же ему нравится в России», — рассказала Казанова порталу Wday.ru. Добавим, артистка также призналась, что несмотря на разницу менталитетов в ее семье царят мир и гармония.