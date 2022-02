Taiko no Tatsujin: The Drum Master получает два DLC и сезонный абонемент





Для игры Taiko no Tatsujin: The Drum Master выпустили два DLC и сезонный абонемент (который включает в себя 5 DLC, из них выпущены пока только 2). Как отмечается в описании сезонного абонемента, дополнения содержат популярные мелодии из аниме, музыку из различных игр и не только.

Стоимость сезонного абонемента Taiko no Tatsujin: The Drum Master на Xbox One и Xbox Series X | S составляет $19,99.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master! Beat Pass Vol. 1

Beat Pass Vol. 1 — это сезонный пропуск с наборами DLC 1–5, популярными мелодиями из аниме, музыкой из игр и не только!

Перейти в Microsoft Store

Первое DLC для игры называется Taiko no Tatsujin: The Drum Master! Studio Ghibli Pack и включает в себя 3 трека:

Taiko no Tatsujin: The Drum Master! Studio Ghibli Pack

My Neighbor Totoro — Ending Theme Song (из мультфильма «Мой сосед Тоторо»).A Town with an Ocean View (из мультфильма «Ведьмина служба доставки»).Merry-Go-Round of Life (из мультфильма «Ходячий замок»).

Набор песен для игры Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Перейти в Microsoft Store

Второе DLC для игры называется Taiko no Tatsujin: The Drum Master! Game Music Pack и включает в себя 5 треков:

Taiko no Tatsujin: The Drum Master! Game Music Pack

Heat Haze Shadow 2 (из Tekken 7).No Way Back (из GOD EATER).IN THE ZONE (из ACE COMBAT X2 JOINT ASSAULT).EAT’EM UP! (из R4 -RIDGE RACER TYPE4-).Brave Sword, Braver Soul (из SOULCALIBUR II).

Набор песен для игры Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

Перейти в Microsoft Store

Напомним, игра Taiko no Tatsujin: The Drum Master доступна в Game Pass.