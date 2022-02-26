The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление задержится





В Steam вышло новое крупное обновление для игры The Ascent, которое добавляет давно ожидаемый игроками режим «Новая игра+». Помимо нового режима, обновление улучшает производительность проекта и исправляет некоторые выявленные игроками проблемы. Апдейт не вышел на приставках Xbox, но разработчики пообещали выпустить его в ближайшее время.

Согласно заявлению разработчиков The Ascent в Twitter, сложности с запуском обновления для игры на платформах Xbox One и Xbox Series X | S связаны с техническими проблемами. Создатели проекта отмечают, что они работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки выпустить обновление на консолях Xbox, устранив возникшие проблемы.

Regrettably, due to a technical issue, we were unable to simultaneously launch this Patch and the Cyber Warrior Pack on Xbox. We're currently working to resolve this as soon as possible, we want to ensure we provide you with the best version of this update we can. [2/3] — The Ascent (@AscentTheGame) February 24, 2022



Стоит сказать, что кроме обновления с новым режимом игры, разработчики The Ascent выпустили DLC для проекта — CYBER WARRIOR PACK. Ниже можно видеть, что входит в состав этого DLC, но он пока тоже не доступен на приставках Xbox.