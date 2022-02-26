Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление задержится

The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление задержится


В Steam вышло новое крупное обновление для игры The Ascent, которое добавляет давно ожидаемый игроками режим «Новая игра+». Помимо нового режима, обновление улучшает производительность проекта и исправляет некоторые выявленные игроками проблемы. Апдейт не вышел на приставках Xbox, но разработчики пообещали выпустить его в ближайшее время.

Согласно заявлению разработчиков The Ascent в Twitter, сложности с запуском обновления для игры на платформах Xbox One и Xbox Series X | S связаны с техническими проблемами. Создатели проекта отмечают, что они работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки выпустить обновление на консолях Xbox, устранив возникшие проблемы.


Стоит сказать, что кроме обновления с новым режимом игры, разработчики The Ascent выпустили DLC для проекта — CYBER WARRIOR PACK. Ниже можно видеть, что входит в состав этого DLC, но он пока тоже не доступен на приставках Xbox.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Джейсон Момоа и Лиза Боне возобновили отношения
Джейсон Момоа и Лиза Боне возобновили отношения
На Xbox в Elden Ring у игроков возникли проблемы с сетевыми функциями
На Xbox в Elden Ring у игроков возникли проблемы с сетевыми функциями
The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление задержится
The Ascent получает «Новую игру+» и новое DLC, но на Xbox обновление
Иван Ургант потерял свое шоу
Иван Ургант потерял свое шоу
Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике
Юлия Ковальчук сообщила о важном семейном празднике
Канье Уэст закрутил роман с копией Ким Кардашьян, которая младше её на 17 лет
Канье Уэст закрутил роман с копией Ким Кардашьян, которая младше её
Работу Forza Horizon 5 показали на портативной консоли Steam Deck
Работу Forza Horizon 5 показали на портативной консоли Steam Deck
Создатели Grim Dawn объявили, что продали больше 7 миллионов копий игры и DLC
Создатели Grim Dawn объявили, что продали больше 7 миллионов копий
Николай Басков высказался об операции на Украине
Николай Басков высказался об операции на Украине
Дмитрий Певцов оказался под санкциями
Дмитрий Певцов оказался под санкциями
Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому дому в Киеве
Российские военные опровергли сообщения о ракетном ударе по жилому
Исследователи нашли пещеру с тайным лифтом, который спускался на 300 метров вниз
Исследователи нашли пещеру с тайным лифтом, который спускался на 300

Топ на сегодня

В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три центра «Точка роста»
В Лиманском районе Астраханской области в 2022 году откроются три
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
Официально: Компания 1C Entertainment стала частью Tencent
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и Белоруссии
МОК призвал к отмене и переносу всех соревнований из России и
Марат Башаров угодил в очередной скандал
Марат Башаров угодил в очередной скандал
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Графическое сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5

Еще по теме

The Ascent доберется до Playstation в конце марта, после 8 месяцев эксклюзивности для Xbox
Hunt: Showdown получает крупное обновление 1.7 с улучшениями для Xbox Series X | S
Phoenix Point: Behemoth Edition теперь оптимизирована до Xbox Series X | S
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox