The House of the Dead — Remake может выйти на приставках Xbox





Игра The House of the Dead — Remake от MegaPixel Studio может добраться до приставок Xbox. Слухи об этом появились на фоне обнаружения версии игры The House of the Dead — Remake для Stadia на сайте рейтингового агентства ESRB.

The House of the Dead — Remake сейчас анонсирована только для приставок Nintendo Switch. Но найденный рейтинг проекта для Stadia на ESRB привел к предположениям (со стороны Gematsu), что проект может проследовать по пути Panzer Dragoon: Remake от той же студии MegaPixel. Изначально Panzer Dragoon: Remake вышла на Switch, потом в Stadia, на PC, Playstation и Xbox. Вероятно, с ремейком The House of the Dead будет использована такая же стратегия.

Forever Entertainment's The House of the Dead - Remake has been rated for Stadia by the ESRB. https://t.co/qZn2TZ6bNo



Currently only announced for Switch. Guessing it'll follow a similar pattern to Panzer Dragoon: Remake (Switch --> Stadia ---> PC ---> PlayStation ---> Xbox). pic.twitter.com/x40Ak4F6PU — Gematsu (@gematsu) February 26, 2022



The House of the Dead — Remake представляет собой обновленную игру для игровых автоматов 1997 года. Это классический рельсовый шутер, который имеет несколько вариантов концовок. Ниже можно посмотреть трейлер для Switch.

