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Tormented Souls теперь доступна и игрокам на приставках Xbox One

Tormented Souls теперь доступна и игрокам на приставках Xbox One


В прошлом году игра Tormented Souls вышла на Xbox Series X | S и Playstation 5, помимо релиза на PC. Теперь же проект добрался до консолей прошлого поколения. Игра Tormented Souls уже доступна на Xbox One, при этом она поддерживает технологию Smart Delivery.

Напомним, что сама игра Tormented Souls представляет собой хоррор в духе первых частей Resident Evil. В ней рассказывается история женщины, которая расследует исчезновение девочек-близняшек. В результате расследования она оказывается в заброшенном особняке, который таит в себе массу загадок и опасностей.

Игра Tormented Souls после релиза была неплохо воспринята критиками и игроками — у нее на Opencritic рейтинг в 74 балла из 100. Проект хвалят за интересный сюжет и хорошо созданную атмосферу, при этом отмечая наличие технических проблем, не лучшую графику и не самый удобный геймплей. Тем не менее, любителям классических хорроров Tormented Souls рекомендуют.


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По материалам: newxboxone

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