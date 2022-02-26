В парламент Финляндии поступила петиция о референдуме по вступлению в НАТО

22:08 Автор: Жанна Звягина

Петиция о вступлении Финляндии в НАТО за несколько дней преодолела необходимый порог в 50 тысяч голосов и поступила на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта kansalaisaloite, где опубликован документ.

По оценке инициаторов гражданской инициативы, членство в Североатлантическом альянсе юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность республики защищаться от внешних угроз.

«Оборонные обязательства, гарантированные статьей 5 Договора НАТО, значительно повысят доверие к обороне Финляндии и сделают военно-техническое вмешательство иностранных держав гораздо более дорогостоящим и рискованным, чем сегодня», — говорится в тексте.

Инициатива была создана 21 февраля. По состоянию на вечер субботы она набрала 50 570 подписей. Пока неизвестно, когда парламент рассмотрит это предложение.

Швеция подтвердила, что не намерена вступать в НАТО

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил заявление генерального секретаря НАТО о готовности приема Финляндии и Швеции в альянс как «бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику стран, с которыми нас связывают давние дружеские отношения». Вместе с тем глава ведомства подчеркнул, что в нынешнее «турбулентное время» внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения государствами своей безопасности.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности страны подать заявку на вступление в НАТО, если встанет вопрос о национальной безопасности.

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